برلماني: على المجتمع الدولي التصدي لأطماع أردوغان "سلطان الدم" بليبيا

طالب محمد الكوراني عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن سرعة، التحرك لإنقاذ ليبيا من الاحتلال والغزو والأطماع التركية، للسيطرة على النفط الليبي، ومقدرات وثروات الشعب الليبي، مؤكدا أن صمت وتخاذل المجتمع الدولي، كان سببا رئيسيا فى مواصلة النظام الإرهابى التركي، لممارساته الإرهابية والإجرامية غير الشرعية داخل الأراضي الليبية.

وأكد الكوراني على أهمية تصريحات اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبى، التى أكد فيها أن الجيش الليبيى يتوقع هجوما تركيا فى أى وقت وسنردع أى اعتداء، وأنه يجب أن نتوحد لتنفيذ هدف طرد الغزاة الأتراك من ليبيا، خاصة أن النوايا التركية واضحة من أجل السيطرة على ليبيا.

وطالب "الكوراني" في بيان له أصدره اليوم، من القوى السياسية الشرعية داخل ليبيا والشعب الليبي، بالوقوف صفا واحدا خلف الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، لإنفاذ ليبيا من أطماع النظام التركي الإرهابي، ممثلا فى سلطان الدم والارهاب رجب طيب أردوغان، خاصة بعد تأكيد اللواء أحمد المسماري، أن هناك حشودا عسكرية للميليشيات للهجوم على مناطق في غرب البلاد، وأن تركيا تبسط سيطرتها على غرب ليبيا بالكامل، وإمداد الميليشيات للوصول إلى الجنوب الغربي.