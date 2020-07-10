رئيس "حماية المستهلك" يوضح طريقة تثبيت أسعار السيارات في السوق

تشهد سوق السيارات أسعارا متغيرة في بعض السيارات رغم عدم وجود أسباب لرفعها نتيجة استقرار أسعار العملة غيرها من العوامل التي تتسبب في زيادة الأسعار.

وفي هذا الصدد قال أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، لـ"الوطن"، إنه لا توجد أي أسباب وراء ارتفاع أسعار بعض الطرازات في السوق، نتيجة استقرار الأوضاع أسعار العملة في مصر.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار بعض السيارات يرجع إلى عدم توفرها في السوق بشكل كافٍ، وهو ما يؤدي إلى ظهور ظاهرة "الأوفر برايس" على بعض الطرازات.

وأوضح أن الحل لثبات أسعار السيارات هو عدم الإقبال على تلك الطرازات، التي لا تكون متوفرة بكميات كبيرة عند الموزعين والتجار، واختيار طرازات أخرى تتناسب مع نفس السعر المتاح.