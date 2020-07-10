التنمية المحلية: استرجاع أكثر من 6.5 مليون كيلو متر بحملات إزالة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزارة قامت بإزالة 8833 حالة على مساحة 6.5 مليون كيلو متر مربع، حيث وصلت المخالفات بالزراعة على أراضي أملاك الدولة لمساحة 17.500 فدان.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وبالنسبة لمخلفات الزراعة على الملكيات الخاصة فقد تم إزالة 4.7 الآف حالة، موضحا أن الموجة الـ16 من حملات الإزالات قد بدأت، بالأمس، وتتابعها رئاسة مجلس الوزراء والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأكد أنه قد تم رصد 621 حالة إزالة بمساحة 138 ألف متر مربع من المباني، وإزالة أكثر من 8 الآف حالة بناء مخالف على أكثر من مليون متر مربع، وإزالة 621 حالة مباني مخالفة بمساحة أكثر من 138 ألف متر مربع في معظم المحافظات، كما يوجد تنسيق مع كافة الجهات لمواجهة التعديات التي تتم على خلفية جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتوجيه تحذير مرارا لمخالفات البناء، ويتم حاليا إزالة فورية لأي مخالفة يتم رصدها.

وتابع: "هناك حالات تقدمت للمصالحة وذلك بعدما تأكد المواطنين جدية الدولة في إزالة مخالفات البناء، ومن لم يقم بالتصالح في وقت التصالح ستكون الإزالة فورية، وهناك زيادات في عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، ومع بداية يوم 15 من الشهر الجاري سيتم قبول أموال وغرامات التصالح ".