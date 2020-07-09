محاكمة إبراهيم سليمان في قضية جديدة بسبب "أسوار وبوابات أرض الجولف"

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 15 أغسطس المقبل لمحاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأربعة متهمين آخرين من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابقين في قضية تربح بلغت قيمة المبالغ التي أسفرت عنها تحقيقات القضية قرابة 15 مليون جنيه تتعلق بإنشاء أسوار وبوابات لمنطقة غرب الجولف التي يوجد للوزير الأسبق وأسرته أملاك بها.

وتحددت الدائرة 10 جنايات جنوب القاهرة لنظر القضية ومحاكمة المتهمين فيها وتضمن قرار الإحالة للمحاكمة ضبط وإحضار الوزير الأسبق الذي أحيل للمحاكمة هاربا.

ووفقا لأمر الإحالة فإن وقائع القضية تعود إلى عام 2003 واستمرت إلى عام 2020 حيث وافق "سليمان" على إقامة بوابات وأسوار منطقة غرب الجولف بالقاهرة الجديدة لجعلها منطقة مغلقة على سكانها الذين من بينهم الوزير الأسبق وأسرته بالمخالفة للإجراءات واللوائح والقوانين المنظمة وكانت تكلفة تلك البوابات والأسوار قرابة 3 ملايين جنيه بالإضافة لعمليات صيانة الطرق والإنارة واستهلاك الكهرباء لذات البوابات والأسوار والطرق حولها طوال السنوات السابقة وحتى عام 2020 بما يقارب 13 مليون جنيه فانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بموجب الاتهامات المنسوبة لهم.