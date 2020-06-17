محمود حميدة ينشر صورة من كواليس فيلم "الغسالة"

نشر الفنان محمود حميدة صورة جديدة من كواليس فيلم "الغسالة"، بصحبة عدد من الأطفال، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق "حميدة" عليها قائلاً، "أثناء تصوير فيلم الغسالة".

العمل يدور فى إطار رومانسى، بين الأبطال وتحدث بينهم مفارقات كوميدية واجتماعية.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من، أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب.