أبطال فيلم "الغسالة "يحتفلون به على السوشيال ميديا

نشرت الفنانة هنا الزاهد، بوستر فيلم "الغسالة"، الذي تم الانتهاء من تصويره منذ أيام، حيث تظهر في البوستر الفنانة بصحبة بطل الفيلم أحمد حاتم

من جانبه حرص أيضا الفنان أحمد حاتم، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على نشر صورة له من أحد مشاهد الفيلم وعلق: "لا تنسى أخطاء الماضي... أغسلها".

يذكر أن فيلم "الغسالة"، تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم والفنانة شيرين رضا والنجم محمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وانطلق تصوير الفيلم السبت الماضى داخل إحدى الشقق بمنطقة الزمالك، وهو من إنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد.