رسائل "الهجرة" للجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج

وجهت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج رسائل تجاه أبنائها في الخارج وتتمثل في الجيلين الثاني والثالث، تم رصدها في التقرير التالي..

* أهمية المؤتمرات التي كانت تنظمها وزارة الهجرة لعلماء وخبراء مصر فى الخارج

* تنظيم ملتقيات الجيلين الثاني والثالث لربط أبناء مصر بالخارج بالوطن، إضافة إلى سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع.

* ضرورة تسويق الحلقات المترجمة من مسلسل الاختيار بين أبناء المصريين فى الخارج، الذي يجسد بطولات أبنائنا في القوات المسلحة خلال حربهم على الإرهاب؛ لتعزيز الروح الوطنية

* مشاركة وطنهم في أزمة سد النهضة وذلك عبر ترويج المواد الإعلامية التي أعدتها وزارة الهجرة لتأييد حق مصر التاريخي في مياه النيل

* الجيل الثاني والثالث يمثلون الدبلوماسية الشعبية والقوى الناعمة في مساندة مصر، وأنهم مصدر فخر للدولة المصرية.