شرطة تركيا تعتدي على المحامين المعتصمين أمام البرلمان

اعتدت قوات الشرطة التركية، اليوم الخميس، على المحامين ورؤساء النقابات الفرعية في تركيا، بينما يواصلون اعتصامهم المتواصل لليوم الرابع على التوالي، في حين تستمر المناقشات داخل لجنة العدل حول مقترح "التعددية النقابية"، الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية، برئاسة رجب طيب أردوغان للسيطرة على نقابات المحاميين.

وحاولت الشرطة التركية، اليوم الخميس، منع المحامين ورؤساء النقابات الفرعية في تركيا من البقاء في الحديقة الكائنة أمام البرلمان التركي "كوغلو"، وعندما رفض الطرف الآخر التزعزع من مكانه اعتدت الشرطة التركية حيث بدأت حالة من الجذب والشد من قبل الأخير وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".

Hani AKP demokrasi kahramanıydı, askeri vesayeti bitirmişti?



2000 li yılların başında AKP yi öve öve bitiremeyen söz de aydın ve sanatçı güruhu mutlu musunuz?



Aydını ve sanatçısı satılık olan ülkeler asla ilerleyemez! pic.twitter.com/WilaMbv7FK — Erdem (@_erdeem_) July 9, 2020

وكانت الشرطة التركية التابعة للرئيس رجب طيب أردوغان حاولت، مساء اليوم، منع نواب أعضاء حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، من الانضمام لمعتصمي حديقة "كوغلو".

من جهة، اجتمع رؤساء نقابة المحامين في أنقرة في حديقة كوغلو، وجمعوا التوقيعات لسحب الاقتراح الذي لا يزال قيد التفاوض في البرلمان التركي، بعد منعهم من حضور مناقشات البرلمان لمشروع قانون يخص نقاباتهم.

وأوضحت جريدة كارت التركية، استمرار البرلمان التركي، في يومه الثاني، في مفاوضات التعددية النقابية لنقابات المحامين. وتواصل أحزاب المعارضة نضالها في البرلمان التركي ضد المشروع.