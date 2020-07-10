الأمم المتحدة: مئات الآلاف يحصلون على مساعدات في دارفور للمرة الأولى

تمكن أكثر من 350 ألفا من سكان مناطق جبلية في جنوب دارفور (غرب السودان)، من الحصول على مساعدات إنسانية لأول مرة منذ عشرة سنوات، وهي مناطق كان يتعذر الوصول إليها.

وقال تنسيق الشئون الإنسانية في السودان - في بيان - إن وكالات الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني تمكنوا من توفير المساعدة للبقاء على الحياة لحوالي 350000 شخص في أجزاء كان يتعذر الوصول إليها من قبل في منطقة جبل مرة، في جنوب دارفور، على مدى الأشهر التسعة الماضية، حيث تمكنت الجهات الموفرة للعون من التغلب على التحديات الهامة، بما في ذلك جائحة كورونا، حيث وصل العاملون في المجال الإنساني إلى مجتمعات مختلفة لأول مرة منذ 10 سنوات، في نهاية يونيو الماضي.

وأوضح البيان أن مئات الآلاف من المواطنين في العديد من المجتمعات المحلية في المنطقة لا يحصلون إلا على القليل من المياه الصالحة للشرب، كما يفتقرون إلى خدمات الصحة والتغذية والتعليم والحماية.