مساعد وزير الخارجية الأسبق: أناشد الأمم المتحدة فرض عقوبات على تركيا

قال السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المجتمع الدولي يرى العربدة التركية في شمال العراق وشمال سوريا وليبيا، مطالبا الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم ضد تركيا وفرض عقوبات ضدها.

وعلَّق عبدالحكم على مناقشة مجلس الأمن للأزمة الليبية، قائلا إن الرئيس السيسي طالب بحل يضمن السيادة والوحدة الوطنية الليبية والإقليمية في ليبيا وسرعة استعادت أركان المؤسسات الوطنية في الدولة الليبية ومنع انتشار الإرهاب والميليشات المسلحة ووضع حد للتدخلات الخارجية والتي تمتد أثرها لدول الجوار.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن غرب ليبيا أصبح موضعا للتطرف وملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية وميليشيات داعش الذين عادوا للاستيطان غرب ليبيا، مشددًا على ضرورة مكافحة الإرهاب وإدانة أي دعم أو مساندة للتطرف والإرهاب من أي طرف إقليمي.

ونوه عبدالحكم بقيام تركيا بنقل متطرفين لليبيا مما يعقد الوضع على الأرض ويهدد الأمن، مشيدًا بالموقف الروسي الداعم للتوصل لوقف إطلاق النار.

وأشاد عبدالحكم بمطالبات السكرتير العام للأمم المتحدة بمنع وصول المرتزقة لليبيا، مشيرًا إلى أن تركيا تقوم ببعض المناورات البحرية بجوار شواطئ ليبيا وزيارة مسؤولين عسكريين لييبيا لممارسة ضغوط على حكومة الوفاق والتي أصبحت دمية في يد النظام التركي، مشددًا على أن ذلك لن يجدي من قريب أو بعيد، متذكرًا تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي على قدرة الجيش المصري على حفظ الأمن القومي المصري داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى أن تركيا تسعى لاستغلال النفط والغاز الليبي ولإلهاء المجتمع التركي عن المشاكل التي تعاني منها تركيا والتطلع إلى التوسعات الإقليمية في ليبيا.