أحمد فلوكس يتعرض للسرقة

أعلن الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه على إنستجرام، سرقة هواتفه المحمولة.

وكتب فلوكس تحذيرا لأصدقائه قال فيه: "محدش يكلمني أو يبعتلي واتس عشان اللي اشتريت منها الخطوط طلعت شرائح جديدة بعد ما تليفوني اتسرق وقاعدة تبعت رسايل للناس كأنها أنا".

وتعرض الفنان أحمد فلوكس، إلى حادث سير منذ أيام ونشر "فلوكس" صورة لسيارته عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "الحمد لله على كل شيء".

ويستعد الفنان أحمد فلوكس، لخوض المنافسة في سباق رمضان 2021، من خلال مسلسل "زكريا سفينة نوح"، والذي يعد ثاني بطولة مطلقة له، حيث سبقه مسلسل سيت كوم "أحمد اتجوز منى" مع إنجي المقدم.