سرقة ووفاة ومرض.. أسبوع حزين على الوسط الفني

شهد الوسط الفني والسوشيال ميديا خلال أسبوع العديد من الأحداث التي غلب عليها الطابع الحزين.

أصيب الفنان أحمد فهمي بشرخ في الركبة أثناء مشاركته في مباراة لكرة القدم مع أصدقائه المقربين، حيث سقط أرضا إثر حركة فجائية دون التحام مع أحد، وأثبتت الأشعة والفحوصات الطبية تعرضه لشرخ في الركبة يحتاج للراحة لمدة 3 أسابيع.

وتعرض الفنان أحمد فلوكس لسرقة هاتفه المحمول، وكتب تحذيرا لأصدقائه قال فيه: "محدش يكلمني أو يبعتلي واتس عشان اللي اشتريت منها الخطوط طلعت شرائح جديدة بعد ما تليفوني اتسرق وقاعدة تبعت رسايل للناس كأنها أنا".

دموع حمادة هلال كانت لها تأثير حزين على السوشيال ميديا حيث توفيت والدته داخل أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد صراع مع مرض السرطان.

ونفى حمادة هلال إصابة والدته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنها تعالج من مرض السرطان منذ نحو عامين.

ونشر حمادة هلال ناعيًا والدته عبر حسابه على فيسبوك بكلمات مؤثرة، قائلًا "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ‎الله يرحمك يا أمي الله يرحمك يا قلبي الله يفرحك فرحة كبيرة النهاردة على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا سبحانه وتعالى وكنتي راضية طول الوقت وحامدة ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا أنا وإخواتي على قد ما كنتي بتصبري وتتفائلي بالخير وربنا بيكرمك ودايمًا تفرحي اللي حواليكي".

أيضا توفيت والدة الفنان محمد علاء عقب خضوعها لعملية قلب مفتوح داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وأعلن "علاء" نبأ الوفاة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، حيث كتب: "توفيت إلى رحمة الله أمي، إنا لله وإنا إليه راجعون، العزاء في المقابر أمام مرور حلوان أو الاتصال على الهاتف".