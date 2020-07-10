أحمد كرارة يبدأ تصوير الجزء الخامس من "حكايات بنات"

نشر الفنان أحمد كرارة صورة من كواليس تصوير اليوم الأول لمسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وعلق "كرارة" علي الصورة قائلاً، "أول يوم تصوير الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات".

ويرصد المسلسل حكايات الحب في حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجال.

مسلسل "حكايات بنات" الجزء الرابع من بطولة ميرنا نور الدين، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحة، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقي، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.