وحيد حامد يكشف سبب اختفائه فترة طويلة عن الكتابة: تعرضت لحرب شعواء

كشف السيناريست وحيد حامد، السبب الرئيسي وراء توقفه عن الكتابة منذ فترة زمنية طويلة، فأوضح أنه في الغالب كان يقطع مشوارًا طويلًا في كتابة الدراما، وعندما لا تكون لديه فكرة براقة يتوقف ويكتب صحافة، مؤكدًا أنه عندما تطرقت لوجه قبيح من وجوه الفساد وانطلقت عليه حرب شعواء، على حد وصفه ولم يتح له حق الرد فدخل في استراحة عن الكتابة.

وأضاف "حامد"، خلال حواره في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الكاتب دائما ما يكون خادما للمجتمع ومهمته الأساسية تكون التنوير، مشددًا على أن الكتاب لا بد أن يكونوا دائما في حالة توهج وليس خفوت، مؤكدًا في نفس الوقت أن الكاتب قد تغيب عنه لحظة الإبداع.

وأشار السيناريست إلى أنه عندما يرى أحدا يلقى ورقة بالشارع "بكون عاوز أتخانق معاه"، مستنكرًا في الوقت ذاته أن بائعي السميط في مصر ما زالوا يبيعون في الشوارع حتى في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، دون أي إجراءات، والمتسولون ينامون على كوبرى قصر النيل وكل هذه الأمور الصغيرة تصيبه بالضيق.