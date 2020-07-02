يسرا تهنئ وحيد حامد في عيد ميلاده: بحبك.. كل سنة وأنت منور حياتنا

احتفلت الفنانة يسرا بعيد ميلاد الكاتب والسيناريست وحيد حامد، بنشر صورة تجمعهما سويا، وصورة أخرى للأفلام التي قدماها معا عبر حسابها على إنستجرام.

وعلقت يسرا: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي وسندي وعشرة عمري، كل سنة وأنا واثقة إنك دايما خط دفاعي الأول وقت الشدة والأزمات، كل سنة وانت حقيقي لإنك دايما كنت صاحب نصيحة حق من غير تشويه ولا تزيين، كل سنة وانت قيمة وقامة للفن وبيك شوفنا المستقبل في أفلامك وكتاباتك".

وأضافت: "أنا فعلا كنت محظوظة إني شاركت في أعمال أقل ما يقال عنها إنّها عظيمة وبشكر ربنا على ده لأنه سبب أساسي في نجاح مشواري هو إنك كنت معايا، بحبك وكل سنة وانت منور حياتنا".

يذكر أنّ الفنانة يسرا تعاونت مع السيناريت والكاتب وحيد حامد في العديد من الأفلام السينمائية مع كبار الفنانين والمخرجين والتي حققت نجاحا كبيرا مثل "طيور الظلام، المنسي، الإرهاب والكباب، عمارة يعقوبيان و دم الغزال".

وشاركت الفنانة يسرا في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "خيانة عهد" والذي حقق نجاحا كبيرا، وقالت يسرا خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث": "أنا ست محظوظة لأني اشتغلت مع ناس حلوة كبيرة كبروني معاهم".