وحيد حامد يكشف سبب عدم كتابته سيناريو مسلسل أحمد زكي: لما بفتكره بعيط

كشف الكاتب والسيناريست وحيد حامد عن سبب عدم كتابته سيناريو المسلسل الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي.

وقال حامد متأثرًا خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري: "بالنسبة لي صعب لأنه كان عندي كل يوم وكل ما بفتكره بعيط"، معتبرًا أن كتابة سيناريو مسلسل عن أحمد زكي "إعادة الحزن".

وأضاف: "هبعد عن نفسي الحزن"، معتبرًا أن كتابة السيناريست بشير الديك للمسلسل أنه في أيدي أمينة.

وحكى حامد عن موقف مؤثر وقع بينه وبين زكي في أيامه الأخيرة: "أحمد زكي كان في دماغه التمثيل لآخر لحظة وروحت أزوره في المستشفى وكان على كرسي وممرض نازل بيه يعمل إشاعة ونزلت معاه في الأسانسير وهو في الأسانسير وهو مرهق قالي متجيب مصور يصورني وأنا كده يمكن نحتاج مشهد لواحد عيان يتحط في فيلم".