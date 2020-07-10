فيديو.. أشرف عبدالباقي يشارك آراء نجوم الفن في مسرحيته "كلها غلط"

نشر أشرف عبد الباقى، مقطع فيديو يوضح من خلاله آراء نجوم الفن فى العرض المسرحى "كلها غلط"، عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق علي الفيديو قائلاً، "انتظروا أشرف عبد الباقي وفرقته ايام 16 - 17 يوليو علي مسرح الريحاني في وسط البلد ".

ويشار إلى أن النجم أشرف عبد الباقى عاد مجددا لبدء عروض فرقته الجديدة والتى تقدم عرض "جريمة فى المعادي" مسرحية "كلها غلط"، وذلك بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا.

مسرحية "جريما فى المعادي.. مسرحية كلها غلط"، هى بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبد الباقي، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدى سلامة، أزياء هالة الزهوى، ديكور محمود سامى، وإنتاج وورك شوب أشرف عبد الباقى.