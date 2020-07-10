وحيد حامد للفنانات المعتزلات بسبب تحريم الفن: ما حرقتوش فلوس الفن ليه؟

أكد الكاتب والسيناريست وحيد حامد وجود خلايا إخوانية نائمة في الوسط الفني، ضاربًا المثل بممثل رفض تقديم دور صهر حسن البنا ذو العلاقات النسائية المتعددة وممثل آخر سب الكاتب والمفكر الراحل فرج فودة.

وقال حامد خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن الممثل الذي شارك في مسلسل "الاختيار" ووصف فرج فودة بأنه ذهب للجحيم ممثل سلفي، مضيفًا: "أنا ضد إنك تظهر غير ما تبطن والوضوح كويس قوي وأعلن عن هويتك".

وتساءل حامد عن الفنانات اللاتي تحجبن واعتزلن الفن باعتبار الفن حراما قائلًا: "فيه نجمات بيتحجبوا وفيه اللي قالوا الفن حرام.. محرقتوش فلوس الفن ليه؟".

وتساءل حامد: "محافظين على الثروة وعلى المكاسب اللي جنوها من الفن اللي بيحرموه".

واستنكر حامد تصريحات البعض بأنه يرفض اللمس في الأعمال الفنية قائلًا: "انت بتتكلم على مشاهد ساخنة مش موجودة في الأصل وفيه رقابة التلفزيون والمسلسلات اللي بتتعرض على الشاشة وبتدخل البيوت"، متسائلًا: "هي فيها قبح ومشاهد ساخنة؟".

وتابع: "عيب الافتراء وإحنا عاوزين نتاجر في الدين وهما بيخاطبوا جهة معينة عايزة تفرض علينا التخلف ودول موجودين ومزروعين" مشيرًا إلى أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان قام بعمل فرقة فنية وضم إليها عبدالمنعم مدبولي وعبدالله غيث "عشان يجذب الناس في الفرقة دي ومقالش ممنوع اللمس".

وأكد حامد أن تصريحات أحد الفنانين برفضه اللمس تسببت في صدمة له: "عاملة لي صدمة وكل الناس مصدومة".