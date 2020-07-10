جامعة القاهرة تكشف إجراءات مكافحة كورونا في امتحانات الفرق النهائية

أكد الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، استعداد الجامعة لإجراء امتحانات الفرق النهائية.

وشدد علم الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لما جبريل في برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" على ضرورة المحافظة على صحة العاملين والأساتذة والطلاب، مشددًا على أنه سيتم إلزام الطلاب بارتداء الكمامات وقياس حرارتهم عبر الكواشف الحرارية والمرور عبر بوابات التطهير أمام الكليات.

وأشار علم الدين إلى أنه سيتم إجراء أعمال التطهير والتعقيم بشكل يومي للحفاظ على صحة كافة أطراف المنظومة التعليمية من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وعاملين.

وأكد علم الدين أنه تم تشكيل لجان طبية متخصصة خاصة بمكافحة العدوى والوقاية للتعامل طبيًا مع أي حالة اشتباه مع وضع عربات إسعاف جاهزة لنقلهم، مشيرًا إلى أن هناك لجنة لمراجعة الإجراءات كل فترة.

وشدد علم الدين على أنه لن يتم السماح للطلاب بالدخول إلا بعد إظهار الكارنيه الخاص بهم ولن يتم السماح بدخول أي شخص مرافق للطلاب.