مقتل وإصابة 30 شخصا في حريق بمستشفى في كوريا الجنوبية

أعلن مركز الإطفاء في إقليم "جولا" جنوب كوريا الجنوبية، اليوم، مقتل شخصين وإصابة 28 آخرين بسبب نشوب حريق داخل مستشفى في بلدة كوهيونج التابعة للإقليم الجنوبي.

واندلع الحريق في مستشفى في بلدة كوهيونج على بعد 473 كلم، من جنوب غرب سول، في وقت مبكر من صباح اليوم، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأكد الوكالة أن هناك احتمالا لارتفاع عدد القتلى على خلفية وجود بعض المصابين بجروح خطيرة.

ولم يتم رصد وجود أي نيران خارج المبنى، ويفترض أن الدخان ملأ بسرعة المستشفى الذي كان يحتوي على 69 نزيلا و7 ممرضين، مما يؤدي إلى تفاقم الخسائر.

ويعتقد مركز الإطفاء أن نشوب الحريق كان بسبب ماس كهربائي .وسيطر رجال الإطفاء على الحريق بعد مرور ساعتين ونصف الساعة من اندلاعه.