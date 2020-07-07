كوريا الجنوبية تقدم مساعدات إنسانية لـ14 دولة

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم، أنّها قررت تقديم نحو 4 ملايين دولار كمساعدات إنسانية لـ14 دولة تواجه أزمة غذائية بسبب انتشار الجراد الصحراوي في آسيا وأفريقيا.

ومن بين الدول المستفيدة من هذه المساعدات، اليمن وباكستان وإثيوبيا وكينيا وجنوب السودان، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وستقدم الحكومة الكورية الجنوبية هذه المساعدات إلى تلك الدول عبر برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

ومن المقرر أن تستخدم هذه المساعدات ليس فقط لأنشطة المراقبة المسبقة والسيطرة على انتشار الجراد الصحراوي، ولكن أيضا في صورة مساعدة غذائية للبلدان التي تعاني من صعوبات متزايدة بسبب الفيضانات وعدوى كوفيد-19.

وبحسب برنامج الغذاء العالمي، يعاني أكثر من 25 مليون شخص من أزمة الغذاء في شرق أفريقيا وحدها، علما بأنّ نحو 11 مليون شخص بينهم تضرروا مباشرة بسبب الأسراب الهائلة من الجراد.