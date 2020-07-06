كوريا الجنوبية: التفشي الأخير لفيروس كورونا من سلالة "جي إتش"

ذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن سلسلة الإصابات الجماعية في العاصمة "سول"، بما في ذلك العدوى المرتبطة بحي الحياة الليلية في وسط المدينة، هي من السلالة الوراثية "جي أتش" GH لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي تم رصدها أيضًا في بلدان أخرى.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فحصت التسلسل الجيني لعينات مأخوذة من 526 مريضًا بـ"كوفيد-19"، وتم الكشف عن الغشاء "جي أتش" في 333 حالة منها، بينها أكثر من 270 حالة منها ذات صلة بالعدوى المنتشرة في حي إيتاون في أوائل مايو، وما لا يقل عن 152 حالة على صلة بالمركز اللوجستي الواقع غرب سول الذي تفشت فيه العدوى في منتصف مايو الماضي.

وفيروس كورونا المستجد يتم تصنيفه إلى 7 سلالات: "إس" S، و"في" V و"إل" L و"جي" G و"جي أتش" GH و"جي آر"GR، وسلالات أخرى، وقد رصدت كوريا الجنوبية جميع السلالات في المصابين في البلاد عدا السلالة "إل".

ويُعتقد أن السلالة "جي أتش" تنتشر أسرع من غيرها بنحو 6 مرات، حيث قالت مديرة المراكز الكورية "جونج أون-كيونج"، في مؤتمر صحفي، إن السلالة "جي أتش" المتحورة جينيًّا من السلالة "إس" تنتشر بصورة أفضل في الخلايا وتؤدي إلى حالات عدوى أكثر، مما يؤدي إلى سرعة انتشارها.

ارتفاع إجمالي الإصابات بالوباء في كوريا الجنوبية إلى 13137

وكانت سلطات الصحة العامة في كوريا الجنوبية، أعلنت في وقت سابق، اليوم، أنه تم الإبلاغ عن 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال أمس الأحد مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13ألف و137 إصابة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه وفقا لطرق انتقال العدوى بفيروس كورونا، كانت 24 حالة لانتقال العدوى محليا و24 حالة أخرى قادمة من الخارج حيث تم اكتشاف 15 حالة من خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار.

وأبلغت السلطات، عن حالة وفاة جديدة جراء كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 284 حالة، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء بمقدار 16 حالة إلى 11848 حالات.