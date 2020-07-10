تشغيل العناية المركزة بمستشفى طهطا للعزل بقدرة 6 أسرة

أعلن الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج تشغيل العناية المركزة في مستشفى طهطا المخصص لعزل حالات كورونا.

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إلى أنه جرى تشغيل العناية المركزة بقدرة استيعابية 6 أسرة عناية، مقسمة إلى سريرين عناية بتنفس صناعي، وسريرين عناية بسباب، وسريرين عناية متوسطة.

وأضاف أن مديرية الصحة في سوهاج وضعت خطة تطوير لكافة المستشفيات التي تحتاج إلى ذلك، وبالفعل بدأت المديرية في التنفيذ حسب الجدول الزمني المقرر، واستهدفت الخطة تقديم المزيد من الخدمات الصحية للمواطنين على مستوى المحافظة، أبرزها قرب افتتاح العناية المركزة في مستشفى الحميات، وقرب الانتهاء من التجهيزات النهائية لافتتاح مستشفى الصدر بجزيرة شندويل.