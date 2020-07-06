"صحة سوهاج": وصول جهاز فصل البلازما للمتعافين من كورونا خلال أيام

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور هانب جميعة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه خلال أيام سوف يصل جهاز فصل البلازما للمتعافين من فيروس كورونا، في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، برعاية الدكتور إيهاب سراج، مدير عام خدمات نقل الدم القومية.

من جانبه، أوضح هاني جميعة، أن مكان الجهاز سوف يكون بمركز الدم الإقليمي لخدمات نقل الدم، خلف مستشفي سوهاج التعليمي، مشيرًا إلى أنه بعد تركيبه سيستقبل أول متبرع خلال أيام، بناءً على قاعدة بيانات ومراجعة بيانات المتعافين والبحث عنهم؛ والتواصل معهم وحثهم علي التبرع .

ويشترط في المتبرع ببلازما المتعافين مرور 14 يومًا من سلبية العينة، أو مرور 28 يومًا من التعافىي بدون أعراض، بالتعاون مع الدكتورة مريم ظريف حلمي، مدير عام بنك الدم الإقليمى بسوهاج.

وقال "جميعة" إنه فور وصول الجهاز واستقبال أول حالات التبرع ببلازما المتعافين، سيتم دعوة كل وسائل الإعلام والصحفيين؛ لتغطية الحدث، من أجل عمل توعية شاملة بضرورة تضافر الجهود الإعلامية والصحية، بالإضافة إلى توعية المتعافين بضرورة التبرع لصالح المصابين، لرفع معدلات الشفاء، في إطار رد الجميل؛ لما قامت به الدولة من جهود لشفاء المتعافين.