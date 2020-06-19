"صحة سوهاج" تجازي عاملا قصر في خدمة مصاب بكورونا بمستشفى طهطا

أعلنت مديرية الصحة في سوهاج، في بيان اليوم، ردا على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لمقطع فيديو لمريض مصاب بكورونا داخل مستشفى طهطا العام، وعدم وجود رعاية طبية له، ونقل أهله له بأنفسهم داخل أقسام المستشفى.

وجاء نص بيان مديرية الصحة: "ردا على الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الإجتماعي بخصوص حالة المريض محمد محمود عبد النعيم 63 عاما، والمريض وصل للمستشفى صباح أمس، ووقع الكشف الطبي عليه من قبل الطبيب علاء أحمد كشك، بعيادة الفرز ودخل قسم العزل بمستشفى طهطا.. لم يكن العامل الملكف باستقبال المحولين موجودا، وجرى تحويله إلى الشؤون القانونية ومجازاته".

وذكر البيان أن مستشفى طهطا العام قدمت اعتذارا عن الواقعة لأهل طهطا، موضحا أن الحالة الصحية للمريض في تحسن، ويجرى متابعته من الطاقم الطبي مثل جميع المرضى بشكل دوري منتظم وتم عمل التحاليل والفحوصات اللازمة له".