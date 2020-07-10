ارتفاع الصادرات الزراعية لأكثر من 3.6 مليون طن خلال 2020

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.6 مليون طن، وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 8 يوليو الحالي.

وقال "القصير" إن الصادرات بلغت 3 ملايين و621 ألف و259 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليون و387 ألف 625 طن، بالإضافة إلى تصدير 667 ألف و546 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 273 ألف و312 طن بصل، محتلاً المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 110 ألف و5 أطنان، في حين احتل الثوم على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 30 ألف و317 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 ألف و705 أطنان.

بينما احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 15 ألف و328 طنا، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 آلاف و523 طنا، بينما حصل الرومان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 آلاف و303 أطنان، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2618 طنا، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 2135 طنا، وحصلت المانجو على المركز الثاني عشر بإجمالي 977 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 825 طنا.

وأكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، أن عملية تكويد المزارع التصديرية من العمليات الهامة التي تهدف إلى إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية المصدرة للخارج وتفعيل منظومة التتبع التي تعتبر شرط أساسي لمعظم الدول وبما يضمن سلامة المنتجات المصدرة للخارج؛ ويسمح بمعرفة مصدر الشحنة المخالفة بحيث لا يتم فرض حظر على الدولة بالكامل بل يكتفي بحظر المزرعة المخالفة فقط.