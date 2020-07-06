الإفتاء: الشماتة بالموت امتداد لأخلاق إبليس

قال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأخلاق المصرية الأصيلة علمتنا أشياء مأخوذة من السنة النبوية، وأنه عندما يتوفى شخص نردد "انتقل إلى رحمة الله" ولا يجوز إلا الرحمة عليه، الموت يقطع كل الخصومة وعندما ندعي نقول "اللهم وقد نزل بك وأنت خير من ينزل به وقد ورد عليك خيرا فأنت خير من يرد عليه".

وأضاف عمران، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنه عندما يتحول الإنسان إلى أن ينتقص من قدر أو يشمت في موت المتوفي فإن ذلك امتداد لأخلاق إبليس وديننا وأخلاقنا لم يعلمونا ذلك، وجاء في الحديث الشريف "لا تُظهر الشماتة لأخيك، فيرحمه الله ويبتليك".

وتابع أن الذي يبتلى بمرض أو ينتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالي فهذا محل عقد الله، فضلا عن أن الإنسان عندما يرى من ابتلاه الله ووضعه في اختبار فإن هؤلاء محل لرحمة الله "أصحاب الابتلاءات وذوي القدرات" محل رحمة من الله ومظهر بأنه يستطيع أن يحول من إنسان به شيء خاص إلي قدرة خاصة.

واستكمل، أنه بالنسبة للتنمر بشخص أو السخرية منه فقد قال الله سبحانه وتعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ"، وتعلمنا من الأدبيات المصرية أن "ربك رب قلوب"، محذرا من احتقار أي شخص لآخر لأن الله هو صاحب الخواتيم.