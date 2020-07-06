الإفتاء: التحرش من الكبائر وتبريره بسبب ملابس الفتاة خرافة

علق الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على قضية التحرش التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.

وقال "عمران"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن تبرير التحرش بالفتيات على مظهر وملابس الفتاة هو شكل من أشكال الخرافة واختزال هذا الفعل الدنيء وكبيرة من الكبائر واختزال سببه في هذا الأمر، ونوع من الإفتراء على الأحكام على الناس.

وأكد، أن التحرش كبيرة من الكبائر ومن يبرر هذا الفعل يحاول بطريقة أو بأخرى أن ينقل مسؤلية المتحرش على المعتدى عليها، ومن يفعل ذلك فهو مسؤل أمام الله سبحانه وتعالى الذي خاطبنا بغض البصر والعفة، ويجب أن يبقى الإنسان رقيب على نفسه ومسؤل أمام الله أخلاقيًا وقانونيًا ومجتمعيًا.