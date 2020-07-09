ربة منزل وعشيقها يتخلصان من الزوج لـ"يخلو لهما الجو" في كفر الشيخ

خانته بعلاقة آثمة، ثم فكرت في التخلص منه ليخلو لها الجو، اتفقت مع عشيقها على التخلص من زوجها وإلقائه في "ترعة" حتى لا ينكشف أمرهما في كفر الشيخ، إلا أن الشرطة القت القبض عليهما بعد ساعات قليلة من مقتل الزوج ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

وكان أهالي قرية الجمايلة التابعة لمركز سيدي سالم عثروا على جثة "فتحى.ا.م.ع"، 44 عاما، عامل نظافة بمستشفى سيدي سالم المركزي ويقيم بقرية الصالحات في كفر الشيخ، طافية فوق سطح مياه ترعة مجاورة لغرفة ري مطور بقرية الجمايلة التابعة لمركز دسوق، شبه عاريا لا يرتدى سوى الملابس الداخلية، وتجمع الأهالي وجرى إبلاغ الشرطة، وانتقل فريق من المباحث إلى مكان الواقعة، وجرى انتشال الجثمان وإيداعه مشرحة المستشفى، وتبين أن به انتفاخ، ومتغيرة الملامح بسبب البقاء في المياه لساعات.

وبنشر مواصفات الجثمان، تعرف عليه أحد الأشخاص من خلال بطاقة التأمين الصحي الخاصة به كما تعرف عليه شقيقه، وزوج شقيقته، وشكل اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، فريقا تحت إشراف العميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، ترأسه العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، وضباط مباحث مركزي شرطة دسوق وسيدي سالم، لكشف حقيقة الواقعة، وبالفحص تبين أن زوجته وأحد الأشخاص تخلصا منه بسبب علاقة غير شرعية نشأت بينهما.

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي، عن أن وراء الواقعة "ف.م.أ"، 35 عاما، ربة منزل، زوجة المجني عليه، و"خ.ا"، عشيقها بسبب علاقة غير شرعية نشأت بينهما، وجرى القبض عليهما من قبل ضباط مركز دسوق، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بارتكابهما الواقعة على خلفية العلاقة الغير شرعية بينهما، وأكدت المتهمة أن علاقة آثمة نشأت بينها وبين عشيقها فأرادات التخلص من زوجها ليخلو لهما الجو".

جرى تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.