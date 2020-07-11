شروط المشاركة في الدورة الجديدة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عن إطلاق دورته الجديدة "أون لاين"، للمرة الأولى في تاريخه، كي لا تغيب الظاهرة المسرحية الأهم في الشرق الأوسط، مع مراعاة أمان وسلامة المسرحيين في الوقت نفسه.

وقال رئيس المهرجان الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان، إنّ فعاليات الدورة 27 ستقام خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر القادم، على أن يكون الاثنين 10 أغسطس 2020، موعدًا نهائيًا لتلقي استمارات المشاركة من الفرق الراغبة في التواجد ضمن فعاليات الدورة.

وتأتي العروض المشاركة في فعاليات دورة هذا العام ضمن سياقين، الأول مسابقة "مسرح الحظر"، والثاني مسابقة "العروض المسرحية المصورة".

أولًا: مسابقة مسرح الحظر

ترحب هذه المسابقة بإبداعات استخدام الكاميرا وبرامج الاتصال المختلفة عبر الإنترنت (برنامج زووم Zoom على سبيل المثال) لخدمة المسرح والتي تم إنتاجها في زمن الجائحة، ويقوم المخرجون وفقا لرؤيتهم الحرة، بتجميع وتجهيز وتوليف مقاطع منفصلة قام بها المؤدون – من الممثلين والراقصين والعازفين ومبدعي الصورة التشكيلية – كلٌ في مكانه، حرصا على التباعد الإجباري – في ڤيديو واحد كعرض مسرحي.

مدة الڤيديو تتراوح بين 10 دقائق و50 دقيقة.

سيتم تقييم العرض وفقا للحلول الإبداعية التي يحتوي عليها من منظور مسرحي.

كافة العناصر الخاصة بفنون السينما كالتصوير والصوت والمونتاݘ والإضاءة هي مجرد عوامل مساعدة لتحقيق الرؤية المسرحية محل التقييم، ولهذا فإن استخدام الهواتف النقالة في التصوير هو أمرٌ مُرحَبٌ به تماما.

الموضوعات قد تحتوي – ولكنها لا تقتصر– على التصوير المباشر لتأثير جائحة كورونا.

العروض قد تعتمد – ولكنها لا تقتصر– على إعادة تفسير حبكات مسرحية.

ثانيًا: مسابقة العروض المسرحية المصورة

المشاركات في هذه المسابقة هى للعروض التي تم تقديمها قبل الوباء في المسارح المصرية، والعربية والعالمية.

يجب أن تتراوح مدة العرض من 40 إلى 90 دقيقة، ويجب تعديل زمن العروض المقبولة حتى لا يتعدى 90 دقيقة.

وطالبت إدارة المهرجان الفرق الراغبة في المشاركة والتنافس بملء استمارة الترشح عبر الموقع الإلكتروني للمهرجان http://cifet.org/ .