مهرجان المسرح التجريبي 2020 "أون لاين".. العروض تتحدى جائحة كورونا

في ظل إجراءات احترازية تطوق معظم دول العالم، أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي إطلاق دورته الجديدة "أون لاين"، للمرة الأولى في تاريخه، كي لا تغيب التظاهرة المسرحية الأهم في الشرق الأوسط، مع مراعاة أمان وسلامة المسرحيين في الوقت نفسه.

وقال علاء عبدالعزيز سليمان رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، إنَّ فعاليات الدورة الـ27 ستقام خلال الفترة من 1 إلى 11 سبتمبر المقبل، على أن يكون يوم الإثنين 10 أغسطس 2020 موعدًا نهائيًا لتلقي استمارات المشاركة من الفرق الراغبة في التواجد ضمن فعاليات الدورة.

وفي إعلانها عن موعد الفعاليات، أكّدت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي تنظمه وزارة الثقافة، أنَّ جائحة كورونا وما استتبعته من إجراءات شكّلت تحديًا أمام الممارسة المسرحية سواء الإنتاج أو التلقي، لكن هذا التحدي تحول إلى دافع للمضي في التجهيز للمهرجان وإقامته، إيمانًا من إدارة المهرجان أن تطويع الشكل للظرف أفضل من التوقف، وكانت الإجابة هي إقامة كل الفعاليات "أون لاين".

وتأتي العروض المشاركة في فعاليات دورة هذا العام ضمن سياقين، الأول مسابقة "مسرح الحظر"، والثاني مسابقة "العروض المسرحية المصورة"، إضافة إلى فعاليات أخرى مصاحبة سوف يتمّ الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا.

ويمكن للمهتمين والراغبين في المشاركة الاطلاع على كل التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.