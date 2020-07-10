المسماري: أردوغان يحلم بالسيطرة على النفط الليبي

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مازال متمسك بحلم السيطرة على النفط الليبي.

وقال المسماري، في تصريحات متلفزة، "هناك محاولات حتى يكون الطرف الآخر في ليبيا متجاوبا مع مبادرة القاهرة، لكنه بدأ يحشد قواته وتجهيز عملية عسكرية واسعة حتى يصل إلى الهدف الرئيسي، وتحقيق أحلام أردوغان في السيطرة على النفط الليبي"، مشيرا إلى أن قوات الجيش الوطني الليبي جاهزة لأي عمل عسكري، بعد التأييد العربي لإعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخطوط الحمراء لبعض المدن الليبية، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري.

وأكد المسماري، أن معنويات الجيش الوطني الليبي مرتفعة بعد التأييد العربي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلانه الخطوط الحمراء في ليبيا، متمنيا أن تمتد هذه الخطوط إلى طرابلس وما بعد طرابلس.

وأفاد المتحدث أن تركيا قامت بإنزال معدات عسكرية في موانئ المنطقة الغربية ومطارات المنطقة الغربية من بينها "صواريخ سام 3" وهي متطورة للغاية، وتم تحديثها وإدخالها إلى ليبيا، كما تم إدخال مدرعات ودبابات، منوها بأن المعركة الليبية ستكون معركة قومية وإقليمية.