منع إقامة "سوق الجمعة" في شربين بالدقهلية لتجنب انتشار كورونا

منعت رئاسة مركز ومدينة شربين اليوم، إقامة "سوق الجمعة" بالمدينة، ضمن الإجراءات الوقائية، لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تحقيق التباعد الاجتماعي ومنع الأسواق الناشئة.

وخرجت حملة بتعليمات من المحاسب طارق شكري رئيس مركز ومدينة شربين، قادها صباح شحاتة نائب رئيس المركز، بالتعاون مع قسم الإشغالات تحت إشراف مدير القسم أشرف الشرباصي.

وأخلت الحملة تجمعات المواطنين ومنعت إقامة "سوق الجمعة" بكافة مداخل المدينة حفاظًا على سلامة البائعين وسلامة المترددين عليهم من المواطنين والمقيمين داخل المدينة، متضمنة شارع الجيش ومدخل المدينة الغربي وخلف الثانوية.

وأكدت رئاسة مركز ومدينة شربين في بيان لها، أن غلق السوق سيستمر على مدار اليوم حفاظًا على السلامة العامة للجميع.