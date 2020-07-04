منع إقامة أكبر سوق للماشية بالمنوفية خشية انتشار فيروس كورونا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا فجر اليوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية بمنع إقامة سوق المواشى بالمدينة، حيث تم عمل حواجز بكافة المداخل لغلق جميع الطرق المؤدية للسوق لمنع تواجد المواطنين، وفي إطار المتابعة المستمرة لفض الأسواق الأسبوعية قامت الوحدة المحلية بتلا بفض سوق تلا وإخلاؤه من البائعين والمواطنين وتم ثكثيف أعمال التطهير والتعقيم بعد فضه للحد من إنتشار العدوى بين المواطنين.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية لإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية المشددة لمواجهة خطر إنتقال العدوي بفيروس كورونا المستجد، ويعد شوق المواشي بتلا من أهم أسواق المواشي علي مستوي مراكز المحافظة.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية علي الأسواق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تنفيذاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء.