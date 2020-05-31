منع إقامة سوق عمومية وفض 7 أسواق عشوائية جنوب بني سويف

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا جنوب بني سويف، برئاسة المحاسب هاني الجويلي، مساء السبت، منع إقامة سوق طنسا بني مالو العمومي، وفض 7 سويقات عشوائية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء بغلق المحال العامة، والأنشطة التجارية في المواعيد المقررة، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، ومواجهة البناء المخالف وفق القرارات التي أقرتها الحكومة وتوجيهات محافظ بني سويف، ومنع إقامة الأسواق الغشوائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وتمكنت الحملة التي شاركت بها قوات الشرطة بقيادة العميد اسامة يونس مأمور مركز شرطة ببا، حالتي بناء بدون ترخيص داخل الحيز العمراني.