فيديو.. سمية الخشاب تناهض جرائم التحرش والاغتصاب: ملهاش مبرر
الخشاب لضحايا التحرش: ماتسيبيش حقك إحنا معاكي
كتب:
خالد فرج
01:09 م | الجمعة 10 يوليو 2020
أعلنت النجمة سمية الخشاب، دعمها لكل فتاة تعرضت للتحرش والاغتصاب، مؤكدة أنها جرائم ليس لها أي مبرر، بحسب قولها.
ونشرت "الخشاب" مقطعاً مصوراً عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "لكل بنت تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، إحنا معاكي والمجتمع معاكي، التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها أي مبرر،أرجوكي متسيبيش حقك".
وأضافت: "إنتي أنثى يعني الحياة يعني عصب كل حاجة، ماتكونيش سلبية وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش أو المغتصب إنه يعمل كده في غيرك! لأ يعني لأ، وأوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا أقوى من أي حاجة، ولأ يعني لأ، ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم أبطال".
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لكل بنت تعرضت للتحرش او الاغتصاب، احنا معاكي والمجتمع معاكي!! التحرش و الاغتصاب جرائم ليس لها اي مبرر!! والتحرش والاعتداء اللفظي او الجسدي مرفوض تماما!!! ارجوكي متسيبيش حقك. انتي انثي يعني الحياه يعني عصب كل حاجه ماتكونيش سلبيه وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش او المغتصب انه يعمل كده فغيرك! لأ يعني لأ!! واوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا اقوي من اي حاجه. ولأ يعني لأ ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم ابطال To all sexual assault/harassment victims, I fully support you! it's no shame!!! you have the right to say NO! and they HAVE TO obey!! we won't tolerate this anymore! no more sexual/verbal harassment! BE STRONG! YOU ARE THE BACKBONE OF LIFE! NO IS NO & NO MEANS NO!!!!!!! #SPEAKOUT & shoutout to this brave amazing girl @skhodirr
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