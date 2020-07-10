فيديو.. سمية الخشاب تناهض جرائم التحرش والاغتصاب: ملهاش مبرر

أعلنت النجمة سمية الخشاب، دعمها لكل فتاة تعرضت للتحرش والاغتصاب، مؤكدة أنها جرائم ليس لها أي مبرر، بحسب قولها.

ونشرت "الخشاب" مقطعاً مصوراً عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام"، وعلقت عليه قائلة: "لكل بنت تعرضت للتحرش أو الاغتصاب، إحنا معاكي والمجتمع معاكي، التحرش والاغتصاب جرائم ليس لها أي مبرر،أرجوكي متسيبيش حقك".

وأضافت: "إنتي أنثى يعني الحياة يعني عصب كل حاجة، ماتكونيش سلبية وتتنازلي عن حقك وتدي حق للمتحرش أو المغتصب إنه يعمل كده في غيرك! لأ يعني لأ، وأوعوا تخافوا من الابتزاز، انتوا أقوى من أي حاجة، ولأ يعني لأ، ليكم كل الدعم حبايبي وكلكم أبطال".