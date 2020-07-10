منظمة: تركيا تستغل وجودها في ليبيا للضغط على الاتحاد الأوروبي

كشف تقرير لمنظمة العدل والتنمية للدراسات، عن أهداف وخطط أنقرة لتعزيز التواجد العسكري التركي بليبيا، إضافة للاستعدادات التركية العسكرية بمشاركة حكومة السراج المدعومة من تركيا، للسيطرة على الهلال النفطي بمناطق سرت والجفرة، وذلك بهدف الضغط على الدول الأوروبية المعارضة لانضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا وألمانيا.

وأكد المتحدث الرسمي للمنظمة والباحث زيدان القنائي، أن هناك خططا تركية للسيطرة الكاملة على الأراضي الليبيبة، واحتلال سرت والجفرة والهلال النفطي الليبي لتهديد مصالح الدول الأوروبية بجانب خطط تركية للسيطرة على عمليات الهجرة غير الشرعيبة لأوروبا عبر سيطرة تركيا على سواحل ليبيا بهدف ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي لضم أنقرة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري.

وأضاف "القنائي"، أن جلب أنقرة للدواعش والتنظيمات الإرهابية من سوريا إلى ليبيا، يهدف أيضا لتهديد أمن الدول الأوروبية وممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي عبر سيطرة تركيا على ليبيا.