الصين تدفع 18 مليون يوان للمتضررين من توقف السينما بشنغهاي

أعلنت السلطات في مدينة شنغهاي، تقديم إعانات تساعد على تعويض الخسائر المالية الناجمة عن كورونا، في محاولة إنقاذ العاملين في صناعة السينما المتضررين من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت ذلك إدارة شانغهاي للأفلام، والتي حددت المستفيدين، حسب وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أنه سيتمّ دفع 2.6 مليون دولار أي ما يعادل 18 مليون يوان، إلى 345 دار سينما، وهو ما نقله موقع Variety.

تم إغلاق دور السينما في جميع أنحاء الصين لأكثر من 5 أشهر منذ يناير الماضي، بسبب تفشي الفيروس.

وحاول عدد صغير إعادة فتح أبوابه في أبريل ، لكن الجماهير بقيت بعيدة إلى حد كبير، وسرعان ما طلب منهم الإغلاق مرة أخرى.

ويبدو أن تقديم الإعانات والتبرعات للعاملين في القطاع السينمائي، يعتبر حل مؤقت لجأ إليه الكثيرين، سواء حكومات أو مؤسسات وصناع سينما.

ففي بريطانيا قدم معهد الأفلام البريطاني، تمويلًا لمساعدة دور السينما المستقلة، بعد التأثر الشديد بسبب فيروس كورونا، كما أنشأ المخرج البريطاني سام ميندز صندوق الهدف منه مساعدة العاملين المتضريين بالقطاع المسرحي.

وفي المكسيك، أعلنت الأكاديمية المكسيكية لفنون وعلوم السينما، إنشاء الصندوق لمساعدة من فقد عمله من السينمائيين. وشارك المخرجان المكسيكيان الحاصلان على جائزة أوسكار أليخاندرو جونزاليز إيناريتو وجييرمو ديل تورو مع الممثلة سلمى حايك لدعم المبادرة.

كما أعلنت الحكومة النيوزيلاندية أنّها ستضخ 48 مليون دولار أي ما يساوي 74.4 مليون دولار نيوزيلندي، لمساعدة صناعة الأفلام والتلفزيون.