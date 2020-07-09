كورونا يواصل ضرب صناعة السينما.. قرار بتأجيل طرح 3 أفلام بأمريكا

مازالت صناعة السينما تخسر الكثير بسبب انتشار فيروس كورونا، وبسببه توقف تصوير أفلام، وتغيرت مواعيد أكبر الأحداث الفنية وتم تأجيل طرح عدد من الأفلام بدور العرض، آخرها Candyman، وHalloween Kills وHalloween Ends.

فيلم Candyman

أعلنت شركة Universal Pictures تأجيل الفيلم لمدة 3 أسابيع، ليكون موعد عرضه الجديد 16 أكتوبر بدلًا من 25 سبتمبر.

الفيلم من إخراج Nia DaCosta، وبطولة Yahya Abdul-Mateen II، Teyonah Parris، Nathan Stewart-Jarrett،

فيلم Halloween Kills

تمّ تأجيل فيلم Halloween Kills، من يوم 16 أكتوبر 2020، ليصبح 15 أكتوبر 2021.

الفيلم من إخراج ديفيد جوردان جرين، وبطولة أنتوني مايكل هول، جيمي لي كيرتس، جودي جرير.

فيلم Halloween Ends

تم تأجيل الفيلم لمدة عام، من 15 أكتوبر 2021، إلى موعده الجديد في 14 أكتوبر 2022.

الفيلم من إخراج ديفيد جوردان جرين، وبطولة جيمي لي كيرتس، جودي جرير وأندي ماتشاك.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى توقف تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.

وتمر السينما بواحد من أسوأ فتراتها على الإطلاق، والتأجيل بات أسلم حل، وبجانب تأجيل طرح الأفلام، بدأت أكبر الأحداث السينمائية والفنية وبعض المهرجانات، إعلان تأجيل إقامة فعالياتها إلى وقت لاحق.

وأجلت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، الدورة المقبلة التي تحمل رقم 93، إلى يوم 25 أبريل 2021، بعدما كانت تقام في فبراير من كل عام.

وأجلت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما المتحركة "بافتا" حفل توزيع جوائز دورتها الـ73 إلى يوم 11 أبريل 2021.

وأعلن المسؤولون عن جوائز Spirit للفيلم المستقل، تأجيل الحفل إلى يوم 24 أبريل 2021.

كما أعنلت رابطة هوليود للصحافة الأجنبية عن تأجيل الحفل السنوي لتوزيع جوائز جولدن جلوب للسينما والتلفزيون في دورتها الـ78 إلى يوم 28 فبراير عام 2021.