موقع إيطالي يرصد استمرار إرسال تركيا لطائرات شحن عسكرية إلى ليبيا

كشف موقع إيطالي متخصص في رصد حركة الطيران الحربي، استمرار تركيا في إرسال طائرات شحن عسكرية إلى غرب ليبيا.

جاء ذلك في وقت كشفت فيه وسائل إعلام قريبة من الحكومة التركية، عن احتمال نشر منظومة صواريخ "إس 400" الروسية إلى ليبيا لتجنب عقوبات أميركية منتظرة، وللحفاظ في ذات الوقت على علاقات جيدة مع روسيا.

وكشف موقع "أتيميل رادار" العسكري الإيطالي، المتخصص في الرصد الجوي، عن رصد طائرتي شحن تركيتين من طرازي "لوكهيد سي 130 إي"، تحمل الرقم (13188 - 63)، و"إيربوي إيه 400 إم"، تحمل الرقم (0055 - 16) في رحلة لوجيستية تحمل أسلحة وذخائر، وقامتا بتفريغ حمولتهما في مطار معيتيقة ليلة أول من أمس، وفقا لما نشره موقع "بوابة أفريقيا" الإخباري.

وتزامن ذلك مع صور تداولها نشطاء ليبيون على مواقع التواصل الاجتماعي لمركبات عسكرية في شوارع طرابلس، متجهة إلى الجهة الغربية من العاصمة، مرجحين أنها حملت منظومات دفاع جوي إلى قاعدة الوطية، التي تم قصفها بعد منتصف ليل السبت الماضي.