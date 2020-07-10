مصدر: عبلة كامل لم تعتذر عن "كيرة والجن" بسبب اعتزالها

نفي مصدر من أسرة فيلم "كيرة والجن"، ما تردد بشأن اعتذار الفنانة عبلة كامل عن المشاركة في بطولة الفيلم، المقرر استئناف تصويره خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب اتخاذها لقرار اعتزالها الذي انفردت "الوطن" بنشره قبل أيام.

وقال المصدر، لـ "الوطن"، إن الجهة المنتجة لم تتواصل مع عبلة كامل بشأن الفيلم، مضيفاً أن ما تردد في هذا الشأن أنباء غير صحيحة.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، ويقوم ببطولته كل من أحمد عز، كريم عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك وكوكبة من النجوم، من إخراج مروان حامد.