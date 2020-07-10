الجمارك الصينية تكتشف "كوفيد -19" على عبوات جمبري مجمد من الإكوادور

أعلن بي كيسين، رئيس قسم أمن المنتجات الغذائية المستوردة في دائرة الجمارك الرئيسة في الصين، إن رجال الجمارك عثروا على"كوفيد -19" على عبوات جمبري أبيض مجمّد مستورد من الإكوادور.

وقال مسؤول الجمارك الصينية، خلال مؤتمر صحفي: "أخذت إدارة الجمارك في مدينة داليان في 3 يوليو عينات من حاوية من الجمبري (الروبيان) الأبيض المجمد قادمة من أمريكا الجنوبية أنتجتها شركة إكوادورية، وكانت اختبارات كوفيد- 19، على ثلاث عبوات من الجمبري إيجابية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

واكتشفت جمارك مقاطعة شيامين أيضا في اليوم نفسه عينات إيجابية لـ "كوفيد - 19" على عبوتين من جمبري أبيض مجمد قادم من أمريكا الجنوبية تنتجه شركة إكوادورية.

اللافت في الوقت ذاته أن العينات المأخوذة من الجمبري المحفوظ داخل العبوات كانت سلبية (أي غير مصابة).

وحذر المختصون من وجود خطر تلوث بـ"كوفيد – 19" داخل حاويات ثلاث شركات إكوادورية، إضافة إلى عبوات منتجاتها.

ويعتقد الخبراء أن نتائج الاختبار لا تشير إلى وجود احتمال عدوى، ولكن لم تتم مراعاة قواعد السلامة الصحية من قبل هذه الشركات الثلاث بشكل كامل.

وقررت سلطات الجمارك الصينية تبعا لذلك، إلغاء ترخيص هذه الشركات الثلاث في البلاد، وحظر استيراد منتجاتها مؤقتا.