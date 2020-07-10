من بينها الصين.. اليابان تناقش تخفيف قيود السفر مع 10 دول

قالت مصادر في الحكومة اليابانية، اليوم، إن الأمبراطورية الأسيوية تتطلع إلى بدء مناقشات مع حوالي 10 دول ومناطق تتضمن الصين وكوريا الجنوبية وتايوان، بشأن تخفيف قيود السفر المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر، حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن المحادثات من المتوقع أن تعطي الأولوية لرجال الأعمال للسماح لهم بالسفر بالاتفاق مع دول تسيطر على تفشي الفيروس مثل بروناي وميانمار ولاوس.

وتحظر اليابان دخول مواطني 129 دولة ومنطقة، كما تمنع دخول المسافرين الأجانب الذين زاروا أيا من هذه الدول خلال 14 يومًا من وصولهم لليابان.

يذكر أن الحكومة اليابانية، بدأت بالفعل إجراء مناقشات مع فيتنام وتايلاند وأستراليا ونيوزيلندا، بخصوص تخفيف قيود السفر بشرط أن يقدم المسافرون الأجانب تحاليل تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا، كما يجب أن يقدموا خط سيرهم خلال مدة بقائهم في اليابان.

وبحسب "كيودو"، من المتوقع أن تشكل الصين وكوريا الجنوبية تحديًا أكبر نظرًا للأعداد الضخمة التي قد تأتي من البلدين إلى اليابان والتي لا تزال لديها قدرة محدودة في عدد الاختبارات التي يمكن أن تجريها بشكل يومي.