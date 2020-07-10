موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم اللقاء الذي يجمع بين فريق ريال مدريد ضد ألافيس اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من مباريات إياب الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ضد ألافيس

وتقام مباراة ريال مدريد ضد ألافيس على ملعب "الفريدو دي ستيفانو"، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، والثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءً بتوقيت تونس والثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ألافيس

ويمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ألافيس، على قناتي "بي إن سبورتس HD3" و"بين إن سبورتس HD 1" ويتولى التعليق عليها علي محمد علي.

تشكيل الفريقين بجدول الدوري

ويتصدر الفريق الملكي، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة عن غريمه التقليدي ومطارده الأول برشلونة صاحب الـ"76 نقطة"، فيما يحتل الفريق المنافس المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة.

تشكيل فريق ريال مدريد أمام ألافيس

وأعلن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألافيس والتي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا– ألفونس أريولا– دييجو ألتوبي.

الدفاع: إيدير ميليتاو– خابي هيرنانديز– رافائيل فاران– فيرلان ميندي- ميجيل جوتييريز.

الوسط: كاسيميرو– لوكا مودريتش– توني كروس– فيدي فالفيردي– إيسكو ألاركون.

الهجوم: إدين هازارد- كريم بنزيمة– جاريث بيل– لوكاس فاسكيز– ماركو أسينسيو– براهيم دياز– ماريانو دياز– فينيسيوس جونيور- رودريجو.