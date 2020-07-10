مستشفى سوهاج تنقذ سيدة مصابة بكورونا بعد وفاة جنينها

أنقذ أطباء مستشفى سوهاج العام، سيدة مصابة بفيروس كورونا بعد وفاة جنينها داخل الرحم، وأجروا لها جراحه داخل مستشفى الهلال للتأمين الصحي، أنقذت حياتها بعد إصابتها بنزيف.

وأفادت مستشفى سوهاج العام في بيان صادر لها اليوم، تحرك فريق طبي لمعاينة حالة سيدة تبلغ من العمر 29 عامًا، محجوزة في مستشفى الهلال، وحامل في جنين ميت في الشهر السادس، ومصابة بفيروس كورونا، وأنها موجودة في غرفة العناية المركزة وموضوعة على جهاز تنفس صناعي وبها نزيف مهبلي شديد.

وأشار البيان، إلى وصول الدكتور عبد الباسط عبد الحميد، رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفي سوهاج العام بتكليف من الدكتور محمد أحمد عبد الرحيم استشاري النساء والتوليد، وجرت مناظرة الحالة، وجرى عمل تفريغ وتنظيف للحالة لإيقاف النزيف، ونجح الفريق الطبي في وقف النزيف وإنقاذ حياتها.