صاحبة فيديو "خالي اغتصبني" تحاول الانتحار: اتمنى أمي تكون مبسوطة

نشرت المواطنة إيمي علي، فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من داخل مستشفى زايد التخصصي، وهي مصابة في الساق وسحجات باليد اليسرى، وكتبت عبارة "أتمنى أمي تكون مبسوطة وتفضل تدافع عن أخواتها، رميت نفسي من عربية وهي ماشية على سرعة 100.. محتاجة أعمل عملية تركيب مسامير وشريحة".

ويظهر بالفيديو صوت لشاب يقوم بتصويرها وهي طريحة أحد الأسرة، قائلا "يا جماعة دى محاولة انتحار في مستشفى زايد التخصصي.. إيمى علي".

وكانت "إيمى" نشرت منذ أيام فيديو تحدثت فيه عن اغتصابها من قبل خاليها، وهي بعمر الـ 6 سنوات، أثناء إقامتها عند جدتها بالإسكندرية، وذلك على مدار 8 سنوات متواصلة، على حد قولها.

وقالت مصادر أمنية، إن الأجهزة تواصل فحص الفيديو الذي بثته الفتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زاعمة أنها تعانى من حالة نفسية منذ 17 عاما، وتخضع للعلاج لدى أطباء نفسيين، بسبب معاناتها من الاغتصاب في عمر الـ6 سنوات، على يد خاليها الاثنين، وتعرضها للتحرش من زوج والدتها.

وروت الفتاة أيضا، أنها حاولت الانتحار مرتين، عن طريق تناول 20 قرصا، وقطع شرايين اليد.

وأضافت المصادر، أن القوات تجري تحريات بشأن ما جاء على لسان الفتاة، وأيضا لتحديد هويتها، وتوضيح إذا كانت الوقائع صحيحة من عدمه.