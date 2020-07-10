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البرلمان التونسي يعلن تشكيل لجنة للتحقيق مع رئيس الحكومة

الفخفاخ متهم باستغلال منصبه في صفقات تجارية لشركة يملك فيها أسهما

كتب:

وكالات
01:23 م | الجمعة 10 يوليو 2020
إلياس الفخفاخ

إلياس الفخفاخ

أعلن البرلمان التونسي تشكيل لجنة التحقيق في التهم الموجهة لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، حول شبهات تضارب المصالح، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

ويتواصل الجدل في تونس بشأن قضية شبهة تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، المتهم باستغلال منصبه لإبرام صفقات تجارية بين شركة خاصة يملك فيها أسهما وبين الدولة.

ووقع الثلاثاء الماضي رسميا تنصيب لجنة التحقيق البرلمانية التي اقترحتها أطراف من المعارضة ممثلة في كتلتي "قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" بهدف كشف ملابسات هذه القضية.

 