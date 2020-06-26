الفخفاخ: استقرار تونس وليبيا واحد.. وموقفنا ثابت

أكد رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ، اليوم، أن استقرار بلاده من استقرار ليبيا.

وقال الفخفاخ، في كلمته في الجلسة العامة التي يعقدها البرلمان للحوار مع حكومته، إن تونس من البلدان القليلة في العالم التي لها أصدقاء وليس لها أعداء، مؤكدا أن الموقف التونسي الرسمي من ليبيا واضح وثابت، وفقا لما نشره موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري.

وأضاف بقوله: "نحن مع الشرعية الدولية ومع حل "ليبي - ليبي" دون تدخل خارجي وضد تقسيم ليبيا"، مشددا على أن هذا الموقف هو الموقف الرسمي لتونس.

وتابع الفخفاخ بأن ''استقرار ليبيا هو استقرار تونس وتنمية تونس هي تنمية ليبيا''، قائلا: ''لا ينبغي أن نشكك في الموقف الرسمي التونسي الصادر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية".