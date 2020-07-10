النفط يواصل التراجع ويتجه لخسائر أسبوعية تزيد عن 3%

واصلت أسعار النفط العالمية تراجعها خلال تعاملات، اليوم، بعد خسائر كبيرة خلال جلسة أمس ومتجهة نحو تسجيل خسائر أسبوعية، وسط مخاوف باتخاذ الدول التي تشهد زيادة حادة في إصابات "كورونا" مزيدا من الإجراءات الاحترازية الفترة المقبلة مما يعيق تعافي الطلب على الخام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم سبتمبر بنحو 1.53% إلى 41.70 دولار للبرميل .

وفقدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.79% عند 38.91 دولار للبرميل.ويتجه خام "برنت" صوب انخفاض أسبوعي بنحو 3%، وخام "نايمكس" ينتظره خسائر بواقع 4.5%.

وسجلت الولايات المتحدة أمس الخميس أعلى معدل إصابات يومي بفيروس "كورونا" بواقع 60.5 ألف، وحث مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي "أنتوني فاوتشي" بإعادة تطبيق إجراءات الإغلاق في الولايات التي تشهد معدل إصابات مرتفعا.

وعند إغلاق أمس، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 3.1% أو 1.28 دولار.

وأغلقت جلسة نيويورك عند 39.62 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم سبتمبر، عند التسوية بنسبة 2.2% أو 94 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 42.35 دولار للبرميل.