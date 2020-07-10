2.4 مليون برميل انخفاضا في المعروض العالمي من النفط

قالت وكالة الطاقة الدولية في التقرير الشهري لها، إنها تتوقع أن يكون متوسط ​​الطلب على النفط في عام 2021 أقل بـ 2.6 مليون برميل في اليوم من مستوى الطلب في 2019.

ولفتت إلى أن هناك تحسن في الطلب على النفط، حيث انخفض الطلب في النصف الأول من عام 2020 بمقدار 10.75 مليون برميل يوميًا، ولكن خلال النصف الثاني يتوقع تحسنًا في مستوى التراجع إلى 5.1 مليون برميل في اليوم.

وأضافت الوكالة في تقريرها، أن إنتاج النفط العالمي انخفض بشكل حاد في يونيو ليصل إلى 13.7 مليون برميل في اليوم دون مستوى أبريل.

وبلغ معدل الامتثال لاتفاقية أوبك + 108٪، وهذا يشمل الأداء المفرط للسعودية التي خفضت الإنتاج بمقدار 1 مليون برميل في اليوم أكثر من المطلوب، ما قلل إنتاج أوبك من النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وأشارت إلى انخفاض المعروض العالمي من النفط بمقدار 2.4 مليون برميل في اليوم في يونيو إلى أدنى مستوى في تسع سنوات عند 86.9 مليون برميل في اليوم، كما انخفض الطلب العالمي على النفط بمقدار 16.4 مليون برميل في اليوم على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2020.